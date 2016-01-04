Відносини ЄС з Україною стали глибокими та розвинутими – депутат Європарламенту

Таку думку він висловив в інтерв’ю УНІАН.

Нагадавши, що набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС, політик сказав: «Ніколи раніше відносини між Києвом та Брюсселем не були такими глибоко організованими та розвинутими. Тепер ми говоримо один з одним як справжні партнери».

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Ауштрявичюс зазначив, що є зміни і в сфері співробітництва між Верховною Радою України та Європейським парламентом.

«За цей час діалог з нашими українськими колегами став кращим, аніж раніше. Я помітив, що ми почали говорити дедалі більше однією мовою. Нарешті я бачу більше довіри і готовності відкрито говорити про проблеми і шукати рішення, а не ховати їх», - констатував європарламентарій.

За його словами, ЄС очікує від України продовження реформ, «тому що це єдиний шлях вперед».

«Для реалізації багатьох реформ необхідно мати працюючу систему координації для досягнення конкретних результатів. Однак все ще присутні нерішучість ухвалювати рішення та опір старої системи, які повинні бути подолані», - додав Ауштрявичюс.

Політик запевнив, що Європарламент буде продовжувати курс політичної підтримки Україні всіма засобами.

«Санкції ЄС щодо Росії залишаються важливим процесом, за яким ми будемо спостерігати», - підкреслив він.

Ауштрявичюс також зазначив, що «важливим для українського народу стало позитивне рішення про лібералізацію візового режиму».

При цьому він зауважив, що пропозиція Європейської комісії щодо України буде розглядатися парламентом разом з Грузією. Тобто, окремого голосування щодо України не буде.