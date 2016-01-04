Гройсман: Разом з новим роком вступили в дію і нові закони, які змінюють "правила гри"

Він зупинився на деяких важливих новаціях, які, завдяки парламенту, почали діяти з 1 січня 2016 року.

Зокрема, він відзначив 10 важливих нових положень, серед яких вступ в силу угода про вільну торгівлю з ЄС, скасування додаткового імпортного збору, зниження ставки єдиного соціального внеску з роботодавців до 22% та скасування ЄСВ, що сплачується працівниками.

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Гройсман також зазначив, що «партії відтепер фінансуватимуться з державного бюджету, це зробить їх більш незалежними від олігархів. Також вони зобов’язані будуть надавати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру».

І він додав, що «встановлено нульову ставку ввізного мита на електромобілі, щомісячні доплати інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи, сільгоспвиробники, віднесені до четвертої групи платників єдиного податку звільнені від відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, перерахунок пенсій пенсіонерам-військовослужбовцям тепер проводиться з дати виникнення у пенсіонера права на нього, а не з моменту подачі всіх необхідних документів».

«Відтепер здійснювати реєстрацію нерухомості та бізнесу будуть органи місцевого самоврядування. Тепер – не треба їхати в Київ, щоб вирішувати ці питання, а також з метою запуску нової моделі ринку природного газу до Податкового кодексу внесено положення, якими змінено умови розрахунку ціни продажу газу та уточнено порядок оподаткування ПДВ операцій з транспортування та розподілу природного газу», - підкреслив голова Парламенту.