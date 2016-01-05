Закарпатська облрада просить активізувати розбудову пунктів пропуску на кордонах України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Кабінету міністрів України та Міністерства закордонних справ України прийнятому сьогодні під час засідання сесії облради.

Як йдеться у документі, Закарпатська область межує на заході з 4 країнами ЄС, відтак збільшення кількості та розбудова пунктів пропуску через Державний кордон України набувають надзвичайної актуальності в процесі налагодження транскордонного співробітництва, розвитку міжнародних контактів, економічної співпраці не тільки для Закарпаття, а й усієї країни. Тому пов’язані з цим проблеми потребують більш прискореного вирішення.

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Однак, зазначають депутати, з боку центральних органів влади та служб, які виконують функції контролю при перетині кордону, не вживається належних заходів для удосконалення і полегшення перетину кордону, через що на пунктах пропуску періодично виникають багатокілометрові черги. Особливо це спостерігається у грудні – січні, коли громадяни країн Європи мають різдвяні канікули і збільшується потік туристів в обидва боки.

"Особливо відчутним є навантаження на українсько-угорських пунктах пропуску «Вилок» та «Тиса», на яких мостові переходи вщент заповнені транспортом. Люди змушені на сильному морозі вистоювати у «штучних» заторах», - наголошується у зверненні.

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Враховуючи вищезазначене, а також загострення соціального незадоволення, депутати просять уряд та МЗС ініціювати перед угорською та словацькою стороною розгляд питання щодо збільшення кількості персоналу, котрий проводить прикордонно-митне оформлення, та збільшення кількості смуг руху, на яких таке оформлення здійснюється у період новорічно-різдвяних свят.

На думку облради, слід обговорити з угорською та словацькою сторонами питання щодо запровадження спільного контролю на автодорожніх пунктах пропуску, а також врахувати пропозицію Закарпатської ОДА, надану до проекту Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року щодо реконструкції пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні «Вилок – Тісабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове – Лонья».

Крім того, депутати просять прискорити реалізацію Декларації наміру щодо комплексного розвитку автодорожніх пунктів перетину держкордону між Угорщиною та Україною від 28 березня 2013 року щодо відкриття на українсько-угорському кордоні нових пунктів пропуску, зокрема «Велика Паладь – Нодьгодош», «Саловка – Тисосентмартон», «Вари – Тисакород», «Бадалово – Сотмарчеке» (останні три - паромне сполучення).

Довідка УНІАН. Прикордонна інфраструктура на території Закарпатської області включає 19 пунктів пропуску, 18 з яких розташовані на державному кордоні з суміжними країнами (Угорщиною, Словаччиною, Румунією) та 1 пункт пропуску для повітряного сполучення – в міжнародному аеропорту «Ужгород».