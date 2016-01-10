Берлусконі заявив про своє повернення до політики

79-річний Сільвіо Берлусконі пообіцяв відродити свою партію "Вперед, Італія" і здобути перемогу над лівоцентристським урядом Маттео Ренці в цьому році.

Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на The Guardian.

"Це буде рік боротьби проти лівого режиму, який потоптав демократію", - заявив колишній прем'єр-міністр.

Зазначається, що Берлусконі також спростував чутки про розбіжності між "Вперед, Італія" та іншими правими партіями, "Лігою Півночі" і "Братами Італії". Він сказав, що всі три партії можуть виступити єдиним фронтом на місцевих виборах, які пройдуть цього року в Римі, Мілані, Неаполі та Болоньї.

Як пише The Guardian, наступні парламентські вибори в Італії мають відбутися в 2018 році, проте, вони можуть пройти раніше через нестабільність правлячої партії.

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"Моя мета полягає в тому, щоб "Вперед, Італія" знову отримала більше 20% голосів, це дозволить правоцентристам подолати бар'єр в 40% і перемогти на виборах в першому турі", - заявив Берлусконі.

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Сільвіо Берлусконі покинув пост прем'єр-міністра в 2011 році через політичну кризу, яка виникла на тлі фінансово-економічних труднощів. Проти нього ініціювалася велика кількість кримінальних справ. У низці випадків його визнали винним. У 2013 році суд заборонив Берлусконі займати державні посади.