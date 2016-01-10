Німеччина закликає ЄС ввести санкції проти Польщі через закон про ЗМІ

У німецькому Бундестазі закликають Європейський Союз запровадити санкції проти Польщі після прийняття скандального закону про ЗМІ, повідомляє ТСН.ua.

"Як повідомляє видання Der Spiеgel, таку заяву зробив голова фракції блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) Фолькер Каудер", - говориться у повідомленні.

"Якщо ми бачимо порушення європейських цінностей, держави-члени ЄС повинні мати мужність, щоб ввести санкції", - наголосив Каудер.

За його словами, польський уряд має знати, що в Європі не можна порушувати деякі фундаментальні цінності.

Нагадаємо, що 7 січня президент Польщі підписав скандальний закон про контроль над ЗМІ, який засудили в ЄС. У Єврокомісії заявили, що призначили на 13 січня політичні дебати щодо дотримання принципу верховенства права у Польщі у зв'язку з прийнятим законом, а це, своєю чергою, загрожує країні позбавленням повноважень у ЄС.

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Згідно із новим законом, очільників державних радіо і телебачення призначатиме і звільнятиме міністр фінансів. Зазначимо, що раніше рішення кадрові перестановки приймала національна рада з телерадіомовлення. До того ж, у новому законі йдеться про скорочення членів правління і наглядової ради державних ЗМІ Польщі.