Гройсман: у січні має завершитися робота із запуску нових елементів електронного парламенту

Про це голова Верховної Ради Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у соцмережі. «У січні ми завершуємо роботу над запуском низки нових елементів е-парламенту у Верховній Раді, над якими ми розпочали працювати у 2015 році», – зазначив він.

Читайте такожГройсман: Разом з новим роком вступили в дію і нові закони, які змінюють "правила гри"Володимир Гройсман назвав впровадження технологій електронного врядування в Україні однією з найважливіших складових реформування системи управління і зазначив, що органи місцевого самоврядування у цьому питанні випереджають центральні органи влади.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР заявляв, що реформу українського парламенту буде презентовано в березні.

Він висловлював упевненість, що в ході реформування апарат парламенту стане «якісною, прозорою, сервісною службою».

Місію з реформування Верховної Ради України очолив екс-президент Європарламенту Пет Кокс.