Порошенко: Україна бачить своє майбутнє в об'єднаній Європі

Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Президент наголосив, що Україна бачить своє майбутнє в об'єднаній Європі, однак приділяє велику увагу розвитку вигідної співпраці з багатьма країнами. Зокрема, Глава держави відзначив дружні відносини з США, Німеччиною, Францією, Литвою, Швецією та стратегічним партнером – Польщею», - йдеться в повідомленні.

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Також Порошенко запросив іноземних представників та керівництво їхніх країн взяти участь у 2016 році у вшануванні 75-ї річниці трагедії "Бабиного Яру" та 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.