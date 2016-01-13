Україна підтримала ініціативу Гризлова щодо "режиму тиші" на Донбасі - Оліфер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи.

«Україна наполягає: без припинення вогню неможливо ані проведення розмінування, ані нормальне вирішення політичних, гуманітарних та економічних питань. Саме тому Україна підтримує чергову ініціативу представника Росії Бориса Гризлова про оголошення режиму тиші, який має розпочатися негайно», - написала Оліфер.

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Вона зазначила, що повне і беззастережне припинення вогню на Донбасі залишається найважливішою умовою повернення миру у Донецькій і Луганській областях.

«Українська сторона з великим жалем констатує: режим тиші, який мав установитися на Донбасі під час святкування Різдва Христового і Нового року, так і не став реальністю», - написала Оліфер.