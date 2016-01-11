Депутат у відповідь Путіну: першочергова умова - припинення вогню, а потім вже про вибори та зміни до Конституції

Про це він сказав УНІАН, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і РФ на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

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"Нехай Путін відкриє Мінські угоди та подивиться, що перший пункт Мінських угод, перший крок - це припинення вогню. Ми зараз бачимо, що припинення вогню ніякого немає. Може, треба почати виконувати перший пункт, а потім вже вимагати, щоб були використані усі інші пункти?", - зазначив Фірсов.

Він висловив думку, що наразі на міжнародних майданчиках необхідно наголошувати, що "саме російська сторона, саме сторона, скажімо так, терористів, не виконує ці Мінські угоди, тому що перший пункт говорить про те, що повинно бути припинення вогню".

"Це основа, це база. Якщо немає припинення вогню, про ніякі зміни в Конституцію, ніякі вибори, перевибори, і ще щось узагалі не можна навіть думати", - сказав депутат.

Крім того, Фірсов зауважив, що Путін розуміє лише аргументи сили, санкцій та тиску.

"Сидячи за круглим столом прийти до якогось компромісу - це не про Путіна. Путін штучно розв'язав цей конфлікт. Путін розуміє, що закінчення цього конфлікту має бути теж, скажімо так, штучним", - зауважив він і додав, що необхідно "тільки тиснути, тільки виставляти умови, тільки показувати, що Україна сильна, і увесь світ також сильніший за Росію".

На запитання, хто конкретно і як саме має відповісти на заяву Путіна, депутат висловив думку, що, можливо, варто через парламент ухвалити звернення до парламентів європейських країн або ж цілого звіту із закликом продовжувати санкції проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.