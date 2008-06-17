Яценюк заявляє, що коаліція жива

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що формально і юридично коаліція демократичних сил продовжує своє існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР.

Голова ВР нагадав, що згідно зі ст. 83 Конституції, коаліція утворюється згідно з рішенням фракцій, а не згідно з рішенням окремих народних депутатів.

«Це пряма імперативна норма, яка визначає правові підходи щодо формування коаліції депутатських фракцій», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що тільки фракція може приймати рішення про входження або вихід з коаліції. Голова ВР нагадав, що в 2007 році ВР була розпущена саме з підстав індивідуального формування більшості.

«Зараз відбувається дзеркальна ситуація, коли коаліція шляхом індивідуального виходу зменшує свою чисельність. Такі речі не відповідають вимогам української Конституції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також наголосив, що ВР ухвалила рішення, яким виключила з регламенту ВР положення щодо індивідуального входження чи виходу в коаліцію депутатських фракцій. Голова ВР також зазначив, що у випадку, якщо одна з фракцій ухвалить рішення про вихід з коаліції, то це тягне за собою право Президента приймати рішення про розпуск парламенту протягом 30 днів. «Формально юридично, відповідно до ст. 83 Конституції України, коаліція депутатських фракцій продовжує існувати», - сказав він.

Голова ВР також наголосив, що тлумачити дане питання може єдиний конституційний орган – Конституційний Суд України.

«З огляду на це, голова Верховної Ради не піде ні на які політичні інтриги і буде діяти виключно у спосіб, визначений законом. Буде інше рішення Конституційного Суду, будуть рішення фракцій, будуть інші оголошення», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.