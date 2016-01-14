Після візиту Гризлова до Києва Порошенко попередив, що деякі його зустрічі не будуть оприлюднюватися

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.

Таким чином глава держави відповів на запитання щодо можливого приховування Адміністрацією президента даних про його відвідувачів.

"Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає", - наголосив Порошенко.

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Президент заявив, що перевірить інформацію у зв'язку з цим питанням.

При цьому Порошенко наголосив, що його адміністрація працює абсолютно прозоро.

"Я особисто буду оприлюднювати... Я перевірю законодавство, але, я думаю, що можуть бути випадки, коли окремі мої політичні, і в тому числі зовнішньополітичні зустрічі, оприлюднюватися не будуть", - наголосив Порошенко.

Читайте такожПредставник РФ у контактній групі Гризлов приїхав до Києва за особистим запрошенням Порошенка - ЗМІ

Глава держави стверджує, що йому невідомі факти, коли його адміністрація не повідомляла про візит будь-якого гостя.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня до Києва прибув представник РФ в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

ЗМІ стало відомо, що Гризлов прибув у Київ за особистим запрошенням президента Петра Порошенка.

Як передає "Апостроф" з посиланням на слова джерела в одній з європейських наглядових місій в Україні, Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.

За його даними, одним з центральних питань було проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей. Гризлов, зазначив співрозмовник видання, заявив, що російській стороні не важливо, за якою виборчою системою і під чиїмось протекторатом вони будуть проходити, хто і як буде рахувати голоси, які суб'єкти будуть приймати в них участь.

Сьогодні Порошенко визнав, що зустрічався з усіма представниками Тристоронньої контактної групи, в тому числі з представником РФ Борисом Гризловим.