Після візиту Гризлова до Києва Порошенко попередив, що деякі його зустрічі не будуть оприлюднюватися
Президент України Петро Порошенко попередив, що інформація про деякі його зустрічі з політиками, в тому числі іноземними, не оприлюднюватиметься.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.
Таким чином глава держави відповів на запитання щодо можливого приховування Адміністрацією президента даних про його відвідувачів.
"Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає", - наголосив Порошенко.
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Президент заявив, що перевірить інформацію у зв'язку з цим питанням.
При цьому Порошенко наголосив, що його адміністрація працює абсолютно прозоро.
"Я особисто буду оприлюднювати... Я перевірю законодавство, але, я думаю, що можуть бути випадки, коли окремі мої політичні, і в тому числі зовнішньополітичні зустрічі, оприлюднюватися не будуть", - наголосив Порошенко.
Читайте такожПредставник РФ у контактній групі Гризлов приїхав до Києва за особистим запрошенням Порошенка - ЗМІ
Глава держави стверджує, що йому невідомі факти, коли його адміністрація не повідомляла про візит будь-якого гостя.
Як повідомляв УНІАН, 11 січня до Києва прибув представник РФ в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.
ЗМІ стало відомо, що Гризлов прибув у Київ за особистим запрошенням президента Петра Порошенка.
Як передає "Апостроф" з посиланням на слова джерела в одній з європейських наглядових місій в Україні, Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.
За його даними, одним з центральних питань було проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей. Гризлов, зазначив співрозмовник видання, заявив, що російській стороні не важливо, за якою виборчою системою і під чиїмось протекторатом вони будуть проходити, хто і як буде рахувати голоси, які суб'єкти будуть приймати в них участь.
Сьогодні Порошенко визнав, що зустрічався з усіма представниками Тристоронньої контактної групи, в тому числі з представником РФ Борисом Гризловим.