Тимошенко побачила провокацію проти Донецької області

Тимошенко доручила ДПАУ, КРУ і Держцінінспекції терміново розібратися з причинами зростання тарифів на водопостачання

Київ. 17 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від губернаторів, а також Державної податкової адміністрації України, Контрольно-ревізійного управління і Державної інспекції з контролю за цінами, терміново розібратися з причинами безпідставного, на її переконання, зростання тарифів на водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з губернаторами.

На нараді керівник Держкомстату Олександр ОСАУЛЕНКО повідомив, що за першу декаду червня тариф на цю послугу в Україні зріс на 16,3%. Найбільше зростання відзначено в Донецькій – 84% і Луганській – в 1,2 раза областях.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Державній податковій адміністрації, КРУ і Держцінінспекції цього тижня провести ретельний аналіз причин підвищення тарифів і доповісти результати на наступному засіданні Кабінету міністрів.

“Я вважаю, що ця ситуація цілком не обгрунтована – на 84%, коли для жителів Донецька піднімаються ціни на воду, це вже злочин проти Донецька... Це просто дії проти громадян, які живуть у Донецькій області. Я думаю, що ми зможемо їх захистити... Це просто провокація проти області і я думаю, що потрібен лист і в Генеральну прокуратуру направити для з`ясування того, чим викликані такі необгрунтовані і екстремальні підвищення тарифів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.