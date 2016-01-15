Геращенко про вимоги бойовиків: ну, ми з Безсмертним не російські рублі, щоб всім подобатися

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо заручників - то ми передали всі списки і пропозиціі ще 6 січня, продублювали іх на останній зустрічі в Мінську і досі чекаємо відповіді", - написала вона.

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Депутат підкреслила, що відповідальною за невиконання лідерами бойовиків обіцянок про звільнення заручників слід вважати Росію.

"Росія несе повну відповідальність за діі бойовиків... І невиконання ними публічно даних обіцянок- це буде повна відповідальність і самого Кремля, який тепер у Мінську представляє один із лідерів "Єдиної Росії", діючий член Радбезу РФ, і іх ОРДО-ОРЛОвських маріонеток", - заявила вона.

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Також вона прокоментувала інформацію, що з'явилася у ЗМІ про вимоги бойовиків замінити українського представника у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного, а також її саму.

"Тут від журналістів багато запитань, чи правда, що хтось там висловив незадоволення мною і Романом Петровичем? Ну, ми ж не російські рублі, щоб всім подобатися", - написала Геращенко.