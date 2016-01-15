Клімкін зустрінеться в понеділок у Брюсселі з міністрами ЄС і єврокомісарами
Міністр закордонних справ Павло Клімкін 18 січня у Брюсселі зустрінеться з низкою європейських комісарів та колегами - міністрами країн ЄС у форматі "Групи друзів України".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у п'ятницю Європейська комісія.
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Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства України зустрінеться з першим віце-президентом ЄК Франсом Тіммермансом, віце-президентом з питань Енергетичного Союзу Марошем Шевчовичем та комісаром з торгівельних питань Сесілією Мальмстрьом.
Вранці в понеділок збереться група друзів України на рівні міністрів закордонних справ. Останні два роки на такі засідання за участю українського міністра збиралися всі 28 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС чи, принаймні, переважна більшість.
Як відомо, 18 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з закордонних справ, на порядку денному якого також фігурує Україна.