Клімкін зустрінеться в понеділок у Брюсселі з міністрами ЄС і єврокомісарами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у п'ятницю Європейська комісія.

Читайте такожШтайнмаєр та Клімкін обговорили у Відні подальше впровадження Мінських угод

Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства України зустрінеться з першим віце-президентом ЄК Франсом Тіммермансом, віце-президентом з питань Енергетичного Союзу Марошем Шевчовичем та комісаром з торгівельних питань Сесілією Мальмстрьом.

Вранці в понеділок збереться група друзів України на рівні міністрів закордонних справ. Останні два роки на такі засідання за участю українського міністра збиралися всі 28 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС чи, принаймні, переважна більшість.

Як відомо, 18 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з закордонних справ, на порядку денному якого також фігурує Україна.