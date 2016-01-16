Мінінформполітики: затримання окупантами кримськотатарського журналіста - вбивство свободи слова

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

"На меті каральних операцій: унеможливлення професійної діяльності незалежних журналістів та ЗМІ, знищення свободи висловлення думок, залякування населення та унеможливлення проявів будь-якої незгоди із репресивною політикою нинішньої "кримської влади", - сказано у ньому.

Відомство прокоментувало черговий прояв такої політики окупантів - затримання журналіста Заїра Акадирова.

На думку міністра Юрія Стеця, це свідчить про "остаточне вбивство свободи слова в Криму".

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"Затримання та допит кримського журналіста Заїра Акадирова, а також шантаж та невмотивоване застосування сили до нього з боку російських силовиків – представників сумнозвісного ОМОНу – демонструють безпринципне нехтування окупаційною адміністрацією не тільки власним, російським, законодавством і нормами міжнародного права, але й є прикладом цинічної зневаги до прав людини та світових стандартів професійної етики", - йдеться в заяві.

Мінінформполітики також повідомляє, що звернулося до прокуратури Автономної Республіки Крим з вимогою виявити всі факти правопорушень й встановити відповідальних за перешкоджання професійній діяльності кримського журналіста.

Акадиров був затриманий напередодні біля будівлі Верховного суду Криму, де проходило засідання у "справі 26 лютого", згодом "поліція" відпустила його.