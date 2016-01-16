Москаль дивується, чому не затримують організатора подій у Мукачевому, якщо відомо, де він

Про це йдеться у повідомленні на сайті Москаля.

"Мене дивує, чому правоохоронні органи неспроможні затримати учасника одного з найрезонансніших злочинів минулого року, котрий знаходиться в селищі Новогродівка Донецької області на базі ДУК і видає себе за якогось комбата "Чесного", - заявив він.

Зазначається, що Москаль направив офіційні звернення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та генеральному прокурору Віктору Шокіну з проханням вжити заходів щодо затримання Стойки.

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"Не робитиму власної оцінки, а наведу пряму мову представниці "Правого сектору" Аліни Косовської, котра "мала щастя" працювати з цим, цитую, "фейсбучним партизаном", - написав голова Закарпатської ОДА.

На своїй сторінці у Facebook та розповіла, як познайомилася з "комбатом Чесним" на передовій під Донецьком, той заявив, що вважається загиблим і запропонував вступити у "спецпідрозділ Сонечко", щоб "робити революцію починаючи з Закарпаття - і на Київ". За словами Косовської, прибувши згодом на Закарпаття, вона виявила, що ніякого спецпідрозділу не існує і ресурсів для нього немає, але почала працювати над його створенням. Однак згодом покинула це заняття і повернулася на фронт.

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"Тим часом Чесний вже "вийшов з могили" і активно "воював" в фейсбуці... Періодично моніторила ресурси закарпатців... Коли я приїхала на їхню базу в Новогродівку - забрати свої речі, побачила там Чесного, героїчно воюючого "під Донецьком" в 30 км від фронту. Він скривив єхидну усмішку... Я ледве стрималась, щоб не впечатати цю фізіономію в стіну... Більше я з "фейсбучними партизанами" не перетиналась", - розповіла вона.

За її словами, вказана особа "сіє ворожнечу всередині ПС, абсолютно непідконтрольна, можливо, й психічно хвора".

"Не здивуюсь, якщо після цієї публікації зі мною щось станеться. Це в їх стилі", - додала представниця "Правого сектору".

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Вже після цього вона підтвердила, що мова йде саме про людину, що, "не поділивши контрабанду з місцевими депутатами, влаштувала перестрілку в Мукачево". Боєць ПС також, зокрема, розповіла, що "Чесний зі своєю бандою, відчувши свободу, в обхід командування створює свої батальйони та осередки, які продовжують його справу - контрабанду, нелегальний продаж зброї та гучні заклики в інтернеті".