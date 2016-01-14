Порошенко: попереду серйозна розмова в коаліції про переформатування уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.

«Щодо позиції (стосовно) уряду... У нас є порядок, встановлений Конституцією. За Конституцією президент не відставляє і не призначає уряд - це справа коаліції. Я думаю, у коаліції попереду дуже серйозна розмова, я дуже зацікавлений в тому, щоб зберегти єдність коаліції, але питання щодо формування уряду - має бути професійна, відповідальна і серйозна розмова в коаліції. Президент в даному випадку буде лише приймати пропозиції коаліції», - сказав президент.

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За словами Порошенка, від коаліції він очікує спільної командної праці на благо України, неухильного виконання коаліційної угоди, «вагомих кадрових змін в Кабінеті міністрів, які, безумовно мають посилити його потенціал».

Від уряду глава держави очікує забезпечення економічного зростання, переходу від «кредитних кисневих подушок» до інвестиційної терапії, активізації реформ на всіх напрямках.

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