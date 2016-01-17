Гройсман обіцяє докласти зусиль для підписання закону про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Еспресо ТВ", відповідаючи на питання, чому досі не підписано закон про призначення на 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови.

За словами спікера, «є певні процедурні речі», які обмежили його у праві підписати закон.

"Коли ми це питання ухвалили на засіданні Верховної Ради, в цей день була зареєстрована постанова, яка передбачає спробу перегляду того рішення, яке ухвалив парламент. Тобто, скасувати рішення про підтримку закону про перевибори у Кривому Розі", - сказав він.

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Гройсман зазначив, що сам факт реєстрації такого проекту постанови не дає йому права підписати закон.

"Я маю спочатку винести на голосування цю постанову. Потім, якщо парламент ухвалить скасувати голосування, - закон буде скасований. Якщо парламент не підтримає цю постанову, у мене відкривається шлях підписання, і я його підпишу в ту ж хвилину", - запевнив голова ВР.

Він зауважив, що дав доручення профільному парламентському комітету розглянути цей проект постанови, а потім він буде винесений на розгляд ВР.

Гройсман запевнив, що зробить все для того, щоб цей закон було підписано, а «далі вже мешканці Кривого Рогу визначаться щодо голосування за того чи іншого кандидата».

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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89,209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди відхилили його позови.

23 грудня Верховна Рада на вимогу фракції "Самопомочі" та жителів Кривого Рогу прийняла закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

29 грудня Гройсман заявив, що не може підписати закон про проведення виборів міського голови у Кривому Розі, тому що він ще не надійшов з профільного комітету. Крім того, Гройсман зазначив, що від представників "Опозиційного блоку" надійшла заява про порушення процедури ухвалення цього закону, яку має розглянути профільний комітет.