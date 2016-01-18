Гіркін каже, що розстріляв у Слов'янську чотирьох осіб на підставі "сталінських" законів

Про це він заявив на прямій линиии на «Радіо-КП», пише 62.ua.

"У нас діяв військовий суд, і було введено законодавство 1941 року, запроваджене Сталіним. На основу цього законодавства ми судили, здійснювали суди, розстрілювали... Всього було розстріляно за час мого перебування в Слов'янську чотири людини. Двоє за мародерство серед військовослужбовців, один за мародерство місцевий, і один за вбивство військовослужбовця, ідейний правосек", - заявив Стрєлков.

Як повідомляв УНІАН, колишній лідер терористів Слов'янська Ігор Стрєлков (Гіркін) на питання про те, чи поїхав би він сам в Сирію, відповів, що це йому нецікаво.

«Я вважаю, що потрібні добровольці саме там (на Донбасі - УНІАН). Якщо б у мене була можливість сформувати щось і повернутися на Донбас, я б це зробив без будь-яких грошей», - сказав Стрєлков.