Гіркін каже, що розстріляв у Слов'янську чотирьох осіб на підставі "сталінських" законів
Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що під час окупації його бойовиками Слов'янська за його наказами було розстріляно, як мінімум, чотири людини.
Про це він заявив на прямій линиии на «Радіо-КП», пише 62.ua.
"У нас діяв військовий суд, і було введено законодавство 1941 року, запроваджене Сталіним. На основу цього законодавства ми судили, здійснювали суди, розстрілювали... Всього було розстріляно за час мого перебування в Слов'янську чотири людини. Двоє за мародерство серед військовослужбовців, один за мародерство місцевий, і один за вбивство військовослужбовця, ідейний правосек", - заявив Стрєлков.
Як повідомляв УНІАН, колишній лідер терористів Слов'янська Ігор Стрєлков (Гіркін) на питання про те, чи поїхав би він сам в Сирію, відповів, що це йому нецікаво.
«Я вважаю, що потрібні добровольці саме там (на Донбасі - УНІАН). Якщо б у мене була можливість сформувати щось і повернутися на Донбас, я б це зробив без будь-яких грошей», - сказав Стрєлков.