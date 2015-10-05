Терорист Стрєлков не хоче їхати до Сирії і готовий повернутися на Донбас

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».

За його словами, в даний час «війна у Сирії є відволіканням від ситуації, яка відбувається на південному сході України".

«Я вважаю, що потрібні добровольці саме там (на Донбасі - УНІАН). Якщо б у мене була можливість сформувати щось і повернутися на Донбас, я б це зробив без будь-яких грошей», - сказав Стрєлков.

При цьому він додав, що у Сирії, цілком ймовірно, можуть з'явитися добровольчі загони. Стрєлков зазначив, що вирушати в арабську країну та брати участь у бойових діях людей змушують гроші.

Читайте такожСтрєлков назвав "маячнею" заяву Бородая про те, що його вивозили з Донбасу до Росії зв'язаним

Раніше в інтерв'ю американській газеті The Washington Post Бородай розповів подробиці зміни "влади" у "ДНР" влітку 2014 року. Зокрема, охороні Бородая довелося зв'язати Ігоря Стрєлкова, щоб вивезти його за межі Донбасу. При цьому колишній прем'єр обізвав Стрєлкова «сільським божевільним».

Ігор Стрєлков брав участь у кампанії з анексії Криму, а після захоплення Слов'янська став "міністром оборони ДНР". У серпні, незабаром після катастрофи у Донецькій області «Боїнга», він залишив свій пост і повернувся до Москви.