Міграційна криза в Європі не вплине на введення безвізового режиму з Україною - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав сьогодні у Брюсселі в коментарі українським журналістам.

"Головне - для мене це (відповідне запевнення). Дійсно головне, оскільки я вчора мав багато зустрічей з міністрами - всі чітко кажуть, що все, що відбувається навколо викликів з міграцією, не буде впливати не тільки на сприйняття України, але й ні в якому разі на час прийняття рішення Європейським Союзом", - заявив міністр.

Також, за словами Клімкіна, серед країн ЄС є "чітка підтримка того, що ми робимо в рамках підготовки до безвізового режиму".

Як заявляв у грудні єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісія на початку 2016 року запропонує включити Україну в список країн, громадяни яких можуть в'їжджати в Шенгенську зону на короткий термін без віз.

Читайте такожПрезидент Литви заявила, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року

Свої рішення у справі скасування віз повинні винести Рада ЄС і Європарламент.