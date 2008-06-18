У Балоги упевнені, що шеф не літав. А якщо й літав - то платив

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК називає надуманими звинувачення «Народної самооборони» на адресу глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ у використанні державного транспорту з особистою метою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК сказав сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«У мене сьогодні немає підстав, щоб підтвердити чи спростувати ці звинувачення, але я переконаний, що вони надумані й абсурдні», - сказав О.ШЛАПАК.

О.ШЛАПАК додав, що за його інформацією, «БАЛОГА ніколи не використовував державний транспорт без оплати».

«Навіть якщо використовував, то платив», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся з депутатськими запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

“Наших виборців цікавить, хто замовляв і оплачував ці авіаперевезення. Якщо ці рейси замовляв особисто В.І.БАЛОГА, тоді за рахунок яких коштів він це робив (заробітна плата глави Секретаріату Президента України становить 17 тис. грн.), та чи вказані ці суми В.І.БАЛОГОЮ в податковій декларації?”, – сказано в депутатському запиті.

Також у ньому наведено перелік перельотів (понад 60), здійснених В.БАЛОГОЮ в 2007-2008 роках.

Крім того, депутатська група „Народна самооборона” звернулася з вимогою до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів зловживання службовим становищем главою Секретаріату Президента.