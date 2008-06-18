Чому УНІАН зациклене на політиці

Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН) намагається завжди подавати якомога більше точок зору ньюзмейкерів для того, щоб користувачі інформації мали змогу зробити самостійні висновки.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив головний редактор агентства Олександр ХАРЧЕНКО.

“Ми намагаємось максимально бути об’єктивними, подавати кожного разу всі можливі точки зору з тим, щоб слухач, читач, глядач сам зробив висновок”, - сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він зауважив, що недержавний статус дозволяє агентству бути незалежним від органів влади.

“Ми не є державним агентством... Ми не уповноважені щось заявляти від імені держави, і вважаємо це великим плюсом, бо вибираємо ті новини, які є найактуальнішими для суспільства”, - сказав він, додавши, що жоден чиновник не може вказувати УНІАН, як подавати ту чи іншу новину.

За словами головного редактора, писати про українських політиків непросто, оскільки вони дуже радіють від позитивної інформації, але, водночас, дуже засмучуються від критичних матеріалів.

О.ХАРЧЕНКО наголосив, що, незважаючи на те, що багато ЗМІ мають свої служби новин, але вони не завжди можуть направити своїх кореспондентів на усі важливі для суспільства події.

За словами головного редактора, в УНІАН працюють декілька десятків журналістів, які мобільно збирають інформацію, що потім постачається у ЗМІ, а через них уже безпосередньо до кінцевих користувачів – читачів, глядачів і слухачів.

О.ХАРЧЕНКО зауважив, що журналісти агентства збирають не лише загальнодоступну інформацію з прес-конференцій та інших офіційних заходів, а й мають “своїх шпигунів у різних відомствах”.

Він також повідомив, що УНІАН продукує щодоби 250-300 власних новин.

У свою чергу, заступник головного редактора УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО додав, що з появою Інтернету за останнє десятиліття роль інформагентств дуже змінилась. За його словами, зараз агентство працює не лише для ЗМІ, а й безпосередньо для читачів, оскільки близько 10% інформаційних продуктів УНІАН можна читати у відкритому доступі.

“Проста людина у сільській хаті, яка має Інтернет, може зайти на сайт УНІАН і подивитись, що робиться у світі”, - наголосив В.ІЛЬЧЕНКО, додавши, що через всесвітню мережу можна також у режимі реального часу переглядати прес-конференції УНІАН.

В.ІЛЬЧЕНКО відзначив, що журналісти УНІАН вимушені переважно писати про події у Кабінеті міністрів, Верховній Раді, Секретаріаті Президента та інших органах влади.

“В Україні історично склалося, що саме політика найбільше цікавить нашого споживача. Наші люди стежать за серіалами у ВР, і ми змушені залишатись зацикленими на політиках”, – додав він.