На Кіровоградщині затримали на хабарі одного з керівників райвідділу поліції
16:59, 19 січня 2016Політика
450 0
У Кіровоградській області Служба безпеки України затримала на хабарі одного з керівників Новгородківського райвідділу поліції.
На Кіровоградщині СБУ затримала на хабарі поліцейського / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, поліцейський вимагав 10 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності через нанесення тілесних ушкоджень іншій особі.
Співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області задокументували факт одержання хабара на картковий рахунок зловмисника.
Читайте такожСБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото)
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії стосовно хабарника тривають, вирішується питання про оголошення йому підозри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter