На Кіровоградщині затримали на хабарі одного з керівників райвідділу поліції

У Кіровоградській області Служба безпеки України затримала на хабарі одного з керівників Новгородківського райвідділу поліції.

Як повідомляє прес-центр СБУ, поліцейський вимагав 10 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності через нанесення тілесних ушкоджень іншій особі. Співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області задокументували факт одержання хабара на картковий рахунок зловмисника. Читайте такожСБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото) Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчі дії стосовно хабарника тривають, вирішується питання про оголошення йому підозри.

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