Литвин: дострокові вибори будуть у листопаді

Лідер парламентської фракції свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що дострокові парламентські вибори неминучі.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв`ю газеті «Блік».

На думку політика, дострокові вибори народних депутатів до Верховної Ради, якщо відбудуться, то в листопаді.

«При такому розвитку подій вони (вибори – УНІАН) неминучі. Хоча це дуже небезпечно для країни. Дострокові вибори означатимуть те, що свою нездатність домовитися політики перекладають на людей», - сказав В.ЛИТВИН.

Кажучи про конкретні причини призначення дострокових виборів, народний депутат зазначив, що «при бажанні причин для цього можна знайти багато».

«Якщо одна політична сила, яка має вплив на те, щоб вибори було оголошено, зрозуміє, що час «Ч» настав, то зразу ж будуть вибори», - сказав В.ЛИТВИН.