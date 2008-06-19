Тимошенко в Брюсселі назвали "містером"

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер ФЕРХОЙГЕН відзначає прогрес у розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ФЕРХОЙГЕН заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні після зустрічі з нею.

«Я визнаю, що Ю.ТИМОШЕНКО зробила значний прогрес у розвитку економіки. Ми бачимо перспективні, структурні реформи в Україні», - підкреслив Г.ФЕРХОЙГЕН.

Він також повідомив, що під час зустрічі з прем`єром України були обговорені питання торгівлі між Україною і Європейським Союзом, а також питання гармонізації регуляторного законодавства України. Також було обговорено питання про перспективи завершення переговорів за поглибленою угодою між Україною і ЄС. Ця тема, за словами Г.ФЕРХОЙГЕНА, обговорюватиметься на наступному саміті Україна-ЄС у вересні у Франції.

Г.ФЕРХОЙГЕН підкреслив необхідність посилення співпраці між Україною і Європою для швидкої реалізації європерспектив України. Він також відзначив важливість політичної стабільності в Україні для розвитку економіки і співпраці України з Євросоюзом.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО відзначила серйозні наміри України щодо входженню в ЄС.

«Якщо Україна пройде свій шлях освоєння і практичного введення в Україні прав, принципів і вимог, які хотів би бачити ЄС в Україні, то Україну ніяка сила не зупинить при входженні в ЄС», - зазначила вона.

На питання, як політична ситуація в Україні впливає на економіку, Ферхойген сказав, що це пов’язані питання, повідомляє Українська правда.

"Я не можу коментувати ситуацію в Україні, але політична стабільність дуже важлива для економічної. Ми співпрацюємо з Україною і з містером прем’єр-міністром", обмовився Ферхойген, назвавши Тимошенко "містером".