Експерт: Vanсo не приховує, що її партнером є Ахметов

Зупинення Президентом рішення уряду про розірвання угоди з компанією Vanсo International Ltd. щодо розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря є нічим іншим, як прямим лобіюванням інтересів бізнесмена Ріната АХМЕТОВА.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, заявив журналістам експерт з міжнародних питань, професор Міжнародного університету «Україна» Василь БАЗІВ. Vanсo, за словами В.БАЗІВА, не приховує, що її партнером у розробці надр є Р.АХМЕТОВ. На думку експерта, також потрібна парламентська перевірка щодо засновників фірми. “Мова може йти про корупцію на найвищому державному рівні, – сказав В.БАЗІВ, – що, у свою чергу, потребує належних оцінок і висновків, у тому числі правових”.

При цьому В.БАЗІВ відзначає, що “захист інтересів компанії, за якою стоїть донецький мільярдер, ведеться главою держави свідомо та систематично”. “Чого тільки вартує той факт, що головою комісії з урегулювання спірних питань щодо Vanсo було призначено давню соратницю Ахметова Раїсу БОГАТИРЬОВУ (члена Партії регіонів, секретаря РНБОУ. – УНІАН). Про жодну об’єктивність при такому підході і мови не може бути», – вважає В.БАЗІВ.

Тому, за словами експерта, рішення щодо Vanсo, ухвалені РНБОУ і Президентом, не можуть розглядатися як такі, що випливають із національних інтересів України і спрямовані на захист цих інтересів.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.