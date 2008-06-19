Команда Тимошенко стежить за Лісабонським процесом у Європі

Уряд України підтримує ратифікацію Лісабонської угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

«Наша команда – урядова команда, партійна команда – уважно стежить і всіма можливими способами підтримує проведення цього процесу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що пов`язує ратифікацію Лісабонської угоди з переходом ЄС до «нового осмислення подальшого розширення Європи».