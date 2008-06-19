Команда Тимошенко стежить за Лісабонським процесом у Європі
20:38, 19 червня 2008Політика
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Прем`єр зустрілася з Мартенсом
Уряд України підтримує ратифікацію Лісабонської угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.
«Наша команда – урядова команда, партійна команда – уважно стежить і всіма можливими способами підтримує проведення цього процесу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також зазначила, що пов`язує ратифікацію Лісабонської угоди з переходом ЄС до «нового осмислення подальшого розширення Європи».
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