Верховна Рада зможе розглянути питання судової реформи 28 січня – Кононенко

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко, повідомляє прес-служба фракції.

“Є висновок Конституційного суду. Сьогодні ВР його отримала. На даний момент в порядку денному цього питання немає, але я не виключаю, що в понеділок, після Погоджувальної ради, він з’явиться на порядку денному. У нас важливі, знакові питання, які, як правило, ставляться на четвер. Можливо, в четвер ми це питання розглянемо і проголосуємо “, – зазначив Кононенко.

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На думку депутата, 300 голосів за судову реформу в Раді знайдеться.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Ігор Кононенко вважає, що зміни в Конституцію в частині децентралізації "краще прийняти на наступній сесії".