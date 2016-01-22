У "Самопомочі" заявили, що фракція не обговорювала питання відставки Павленка з посади міністра

Фракція «Самопоміч» не обговорювала питання відставки Олексія Павленка з посади міністра, його приймала політрада політичної партії.

Так прокоментувала заяву політсили депутат фракції «Самопоміч» Ганна Романова.

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«Вважаю, що Олексій Павленко - найбільш ефективний міністр аграрної галузі за всі часи Незалежної України. Саме Павленко відкрив аграрний потенціал України світу в часи військового конфлікту та загального спаду інвестиційної активності», - заявила Романова.

Вона підкреслила, що на сьогодні, сфера АПК - це ледь не єдина сфера, на якій тримається економіка України.

«Звичайно, працювати в умовах нездоланої корупції, бюрократії та непроведеної реформи держслужби - доволі важко. І потенціал міністра об'єктивно не може бути реалізований наповну», - вважає Ганна Романова.