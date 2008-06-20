Довгого знову викликають на допит

23 червня Міністерство внутрішніх справ України знову запрошує на допит заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Олесь ДОВГОГО – цього разу щодо правомірності відведення земельної ділянки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, міністерством здійснюється перевірка відомостей, одержаних в установленому законом порядку, щодо підроблення офіційних документів Міністерства транспорту та зв`язку, використання яких за безпосереднім сприянням посадових осіб Київської міської державної адміністрації призвело до протиправного припинення права користування земельною ділянкою у місті Києві на Великій Кільцевій дорозі площею близько 3 га державним підприємством «Укрінтеравтосервіс» Міністерства транспорту та зв`язку, яка у 1976 році була відведена Міністерству автомобільного транспорту УРСР для будівництва автовокзалу «Теремки».

Для дачі пояснення з питань правомірності відведення зазначеної земельної ділянки TOB «Торговий дім «Фенікс» до МВС 23 червня на 10.00 повторно запрошується заступник міського голови - секретар Київської міської ради О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 червня, О.ДОВГИЙ викликався на допит у Міністерство внутрішніх справ.

За даними ДГЗ, у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальна справа, порушена за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за фактом бійки депутатів Київради у квітні 2006 року. Під час інциденту, що розслідується, у президії перебував секретар Київради О.ДОВГИЙ, який став свідком тих подій.

З цього приводу для проведення необхідних слідчих дій його й було викликано до ГСУ МВС України.

Після допиту секретар Київради заявив журналістам, що в МВС йому натякнули, що він викликатиметься на допити доти, доки не змінить своєї критичної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

При цьому він запевнив, що, не зважаючи ні на що, його оцінка діяльності Ю.ЛУЦЕНКА залишиться незмінною.