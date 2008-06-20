Томенко уявив, як регіонали звільняють Тимошенко через прямі включення з яхт

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що процедура звільнення уряду має чітко відповідати процедурі призначення і відбуватися шляхом підняття рук депутатів.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН, коментуючи ініціативу фракції Партії регіонів щодо заслуховування звіту уряду та його можливого звільнення.

М.ТОМЕНКО наголосив, що з розумінням ставиться до такої ініціативи опозиції. При цьому він нагадав, що регламентом Верховної Ради передбачається заслуховування не звіту уряду, а заслуховування Програми діяльності Кабінету міністрів. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, ВР досі не ухвалила Програму діяльності Кабміну, хоча вона давно направлена до парламенту.

За його словами, якщо абстрагуватись від цього моменту, то «треба чітко розуміти, що голосування за звільнення має відбуватися руками».

Як сказав М.ТОМЕНКО, якщо опозиція здатна фізично зібрати для цього 226 голосів депутатів, то з правової точки зору буде правильним, аби процедура звільнення Кабміну відбувалася за принципом процедури призначення – шляхом підняття рук.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що ні для кого не є секретом той факт, що більшість депутатів від опозиції уже перебувають на відпочинку. «Але якщо буде велике бажання, то фракція Партії регіонів знайде можливість привезти депутатів з екзотичних місць або забезпечити прямі включення з яхт», - пожартував народний депутат.