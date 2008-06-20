Кириленко зізнався, кого вмовляють рятувати коаліцію

З народним депутатом України Іваном ПЛЮЩЕМ (фракція НУ-НС) ведуться консультації щодо можливого його вступу до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, «консультації на цю тему ведуться».

В.КИРИЛЕНКО додав: «Ми опрацьовуємо усі варіанти відновлення такої кількості голосів, яка дозволить мати результативне голосування». «Ми є твердими прихильниками демократичної коаліції, але таку саму твердість ми хотіли б бачити від наших партнерів», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він висловив сподівання, що «жодного повернення до будь-яких сепаратних розмов про можливі зміни до Конституції із партіями опозиції уже не буде».