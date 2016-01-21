Олланд наполягає на якнайшвидшому ухваленні змін до Конституції України - посол

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур в Twitter.

"З виступу Ф. Олланда перед дипкорпусом: Франція наполягає на повному виконанні усіма сторонами Мінських домовленостей", - підкреслив посол.

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При цьому дипломат повідомив, що Олланд сказав: "чекаємо якнайшвидшого прийняття змін до Конституції. Від Росії - тиску для проведення «незаперечних» виборів на сході України".

Як повідомляв УНІАН, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, колишній президент України Леонід Кучма заявив, що без припинення вогню і повернення Україні контролю над державним кордоном на Донбасі говорити про зміни в Конституцію не можна.