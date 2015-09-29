Порошенко закликав ООН активніше брати участь у вирішенні спровокованого Росією конфлікту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Також Люккетофт відзначив роль України у створенні ООН та вагомий внесок нашої держави у її діяльність і запевнив у підтримці українських ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту, викликаного російською агресією.

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Співрозмовники погодились, що право вето постійних членів Ради безпеки ООН слід обмежити. «Агресор не повинен мати права вето» - заявив президент України.

Крім того, зазначається, що глава Української держави привітав Люккетофта з обранням на пост та висловив сподівання, що його діяльність сприятиме дотриманню членами ООН її засадничих принципів та Статуту, а також посиленню ефективності організації та її миротворчого потенціалу.