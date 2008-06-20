Політолог радить Литвину не зациклюватися на кріслі спікера

Політологи вважають, що парламентські політичні сили мають чесно заявити про наявність кризи у Верховній Раді і розпочати переговори щодо її врегулювання.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, директор Європейського інституту інтеграції і розвитку Дмитро ВИДРІН і директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

«Верховна Рада недієздатна і не може приймати рішення ні у форматі коаліції, ні у форматі опозиції. Партія регіонів обрала тактику довести, що коаліції не існує і не голосує навіть за власні соціальні закони. У такому форматі Верховна Рада навряд чи зможе працювати», - сказав І.ЖДАНОВ.

На його думку, парламентську кризу можна врегулювати тільки або шляхом переформатування коаліції, або шляхом проведення нових виборів. «Можливо, було б чесне з боку тих сил, які опонують уряду, зізнатися в тому, що вони виступають за зміну формату коаліції. Тоді буде зрозуміла логіка політичного процесу», - вважає політолог.

У свою чергу, Д.ВИДРІН додав, що той політик, який візьме на себе відповідальність і «назве все своїми іменами», може заробити певні політичні дивіденди для участі в майбутніх політичних кампаніях. «Та людина в парламенті, котра матиме мужність, а головне - повноваження назвати речі своїми іменами, той, хто поверне Верховну Раду з русла практики в русло голої схоластики, та людина одержить істотні преференції на завоювання громадської думки і, можливо, преференції на старті президентської кампанії. Такою людиною міг би стати спікер ЯЦЕНЮК», - сказав Д.ВИДРІН

На його думку, якби голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК найближчим часом «показав залу або червону картку, або палець, або щось інше, і сказав, що померла коаліція», то він би став першою людиною в парламенті, котра «реально дивиться на речі і реально їх оцінює».

Тим часом, К.БОНДАРЕНКО вважає, що такі дії з боку А.ЯЦЕНЮКА можуть «поставити крапку в його кар`єрі». На його думку, врегулюванню парламентської кризи могло б сприяти «самовизначення фракції Блоку Литвина і особисто Володимира ЛИТВИНА». «Хотілося б, щоб Володимир Михайлович більше думав не про посаду спікера, а про те, що ситуація «ні війни, ні миру» не дуже сприяє стабілізації ситуації в парламенті», - додав політолог.