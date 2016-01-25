Україна отримала гарантії щодо донорської допомоги на відновлення Донбасу – Порошенко

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Повернення окупованих територій – це соборність. Ставлення до тимчасово переміщених осіб – це соборність. Не треба лякатися, що зараз вони сядуть на нашу шию, це не так, бо програма донорської допомоги на відновлення Донбасу проговорена, ми отримали відповідні гарантії, і ми на сьогоднішній день не залишаємося сам на сам внаслідок величезної роботи, яка була проведена по формуванню потужної світової коаліції на підтримку України», - заявив він.

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За словами президента, світ чітко декларує свою підтримку Україні, «що буде стосуватись, у тому числі, інвестиційної програми для відновлення інфраструктури Донбасу».