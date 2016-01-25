США провели військові тренування і надали Україні обладнання на суму $266 мільйонів - Пайєтт

Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у своєму блозі для "Української правди".

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"З 2014 року ми надали обладнання та провели підготовку військових на суму понад $266 млн, аби допомогти українським силам поліпшити контроль та безпеку кордонів, діяти ефективніше і безпечніше, і захищати суверенітет та територіальну цілісність своєї країни", - заявив дипломат.

За словами Джеффрі Пайєтта, під час його подорожі до Хмельницького, де американські військові з 10 групи сил спеціальних операцій здійснюють підготовку українських військових із Сил спеціальних операцій ще раз пересвідчився, що українське військо прагне йти шляхом реформ – рухатися у напрямку до європейських інституцій, у напрямку створення війська за стандартами НАТО і сил спеціального призначення.

"Ми дуже пишаємося тим, що США є частиною цього проекту", - резюмував посол.