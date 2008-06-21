Конгрес США дозволив телефонне прослуховання в інтересах спецслужб

Палата представників конгресу США більшістю голосів схвалила поправки до закону про збір розвідувальної інформації, які захищають телекомунікаційні компанії від цивільних позовів за прослуховування телефонних розмов. За ухвалення поправок проголосували 293 представники, проти - 129.

Тепер це рішення має схвалити сенат. Швидше за все, це станеться протягом найближчого тижня. Як очікується, при голосуванні в сенаті документ не зустріне перешкод, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

За кілька годин до голосування президент США Джордж Буш закликав прийняти поправки, які "повинні допомогти розвідці дізнатися плани зловмисників до того, як будуть здійснені нові атаки".

Таким чином, республіканці й демократи змогли виробити компромісний варіант поправок, які були предметом запеклих суперечок між представниками обох партій протягом багатьох місяців. Прихильники проекту наполягали на тому, що прослуховування телефонів без отримання ордера є необхідним для відвернення терористичних загроз. Супротивники зазначали, що при цьому порушуються цивільні права на приватне життя.