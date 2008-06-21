Якби президентські вибори відбулися сьогодні (опитування)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО перемогла б голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у другому турі президентських виборів, якби вибори відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 6-15 червня 2008 року.

За даними опитування, Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ мали б найбільшу підтримку громадян у першому турі виборів глави держави.

Серед кандидатів у Президенти найбільше громадян проголосували б за Ю.ТИМОШЕНКО (26,2%) та В.ЯНУКОВИЧ (23,9%).

Водночас нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО отримав би 6,2% голосів виборців, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО - 4,3%, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН – 4,1%.

За умови, якщо у другий тур президентських виборів вийдуть лідер БЮТ і голова Партії регіонів, 34,3% респондентів віддали б голоси за Ю.ТИМОШЕНКО, а 32,3% - за В.ЯНУКОВИЧА.

Якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКО, то за нинішнього прем’єр-міністра проголосувало би 32% опитаних, а за нинішнього Президента – 9,7%.

Якби у другий тур виборів вийшли В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, то нинішній глава держави отримав би 20,2% голосів, а лідер Партії регіонів - 33,2%.

Участь у голосуванні на виборах Президента України взяли б 71,9% опитаних, не прийшли б на голосування - 18,8%, не визначилися 9,3% респондентів.

Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.