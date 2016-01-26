В "Самопомочі" пропонують скасувати ухвалення в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації

Відповідний проект постанови №3805 вона внесла до ВР 22 січня.

Документом пропонується встановити строк подання пропозицій та поправок до законопроекту – один місяць з дня набрання чинності постановою в разі її прийняття, а строк опрацювання комітетами ВР з питань правової політики та правосуддя, з питань регламенту, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції – один місяць з дня закінчення строку подання пропозицій та поправок до законопроекту.

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Комітету з питань правової політики та правосуддя запропоновано доручити організувати надання депутатам висновку комітету разом з підготовленою порівняльною таблицею законопроекту та інші необхідні документи не пізніш як за 7 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Ради.

В свою чергу розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації (№2217а) на пленарному засіданні ВР пропонується провести невідкладно після завершення строку для ознайомлення народними депутатами з висновком комітету з питань правової політики та правосуддя.

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