В "Самопомочі" пропонують скасувати ухвалення в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації
Народний депутат Олена Сотник з фракції "Самопоміч" пропонує Верховній Раді визнати такою, що втратила чинність, постанову парламенту про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади від 31 серпня 2015 року.
Відповідний проект постанови №3805 вона внесла до ВР 22 січня.
Документом пропонується встановити строк подання пропозицій та поправок до законопроекту – один місяць з дня набрання чинності постановою в разі її прийняття, а строк опрацювання комітетами ВР з питань правової політики та правосуддя, з питань регламенту, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції – один місяць з дня закінчення строку подання пропозицій та поправок до законопроекту.
Читайте такожУ БПП розповіли, коли нардепи зможуть розглянути конституційні зміни в частині децентралізації
Комітету з питань правової політики та правосуддя запропоновано доручити організувати надання депутатам висновку комітету разом з підготовленою порівняльною таблицею законопроекту та інші необхідні документи не пізніш як за 7 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Ради.
В свою чергу розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації (№2217а) на пленарному засіданні ВР пропонується провести невідкладно після завершення строку для ознайомлення народними депутатами з висновком комітету з питань правової політики та правосуддя.
Читайте такожУ БПП хочуть знайти голоси за зміни до Конституції щодо децентралізації "на наступній сесії"