Сьогодні Рада розгляне скасування позачергових виборів мера Кривого Рогу (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, включити до порядку денного сесії передбачається законопроект щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, планується включити до порядку денного законопроект щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку у багатомандатному окрузі.

Читайте такожВерховна Рада зможе розглянути питання судової реформи 28 січня – Кононенко

Серед іншого депутати розглянуть законопроект щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спецстатус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України.

Розглядатиметься також законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.