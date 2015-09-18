Перевірки військкоматів і кадрові рішення: Муженко розповів про підсумки шостої мобілізації

Про це повідомляє начальник Генерального штабу Віктор Муженко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мобілізація вивела Збройні сили України на новий рівень боєздатності.

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"Завдяки мобілізації, ми не тільки забезпечили Збройні сили особовим складом за штатом воєнного часу, але і вивели їх на якісно новий рівень боєздатності. Під ретельний аналіз потрапила діяльність військкоматів, на роботу яких були нарікання в суспільстві. За результатами службової наради вже прийнято ряд кадрових рішень", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що три обласних військових комісара отримали дисциплінарні стягнення, двоє з них найближчим часом будуть заслухані на атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді. Також, близько 20 військкомів районної ланки для проходження подальшої служби призначені в бойові частини.

Як повідомляв УНІАН раніше, в те, що шоста хвиля мобілізації буде останньою в цьому році, не вірять ні експерти, ні самі військові. Як повідомлялося, Міноборони допускають проведення додаткових хвиль мобілізації.