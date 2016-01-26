Відставку Яценюка знову обговорюють через кандидатуру першого віце-прем'єра – ЗМІ

Арсеній Яценюк відмовився подавати кандидатуру першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука на посаду першого віце-прем'єра, чим викликав активізацію переговорів про свою відставку. Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на джерело у фракції "Народний фронт".

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"Я думаю, що все це (активізація переговорів про відставку прем'єра) – тролінг прем'єра за його відмову подавати кандидатуру Ковальчука на першого віце-прем'єра", - розповів співрозмовник видання.

За словами джерела, Яценюку відомий план Банкової замінити його на Ковальчука, провівши в Раді голосування за відставку прем'єра. Після цього Ковальчук буде керувати урядом у статусі виконуючого обов'язки прем'єра, поки не буде узгоджена кандидатура нового глави Кабміну.

Нагадаємо, що за відставку уряду Арсенія Яценюка раніше виступили фракції коаліції "Самопоміч" і "Батьківщина".