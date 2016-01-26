ЗМІ: лідери фракцій коаліції зібралися на нараду щодо відставки Яценюка

Як повідомили кореспонденту ZN.UA кілька народних депутатів, лідери фракцій коаліції зібралися на термінову нараду, на вимогу фракцій ББП та "Батьківщина" за десять хвилин до стандартної перерви в роботі в 14:00.

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Зокрема, за інформацією джерел, оголошено перерву для переговорів про відставку Арсенія Яценюка і заміну його на Володимира Гройсмана, який в даний час займає посаду спікера парламенту.

Як повідомили виданню депутати, за відставку Арсенія Яценюка готові голосувати навіть близько половини фракції "Народного фронту" (40 депутатів). При цьому інші депутати заперечують ймовірність його відставки, пояснюючи дії Юрія Луценка відповіддю на ініціативу прем'єра про референдум. На їхню думку, невдоволення в БПП також викликало небажання Арсенія Яценюка бачити Віталія Ковальчука першим віце-прем'єром.

Нагадаємо, що за відставку уряду Арсенія Яценюка раніше виступили фракції "Самопоміч" і "Батьківщина".