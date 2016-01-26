"В України дуже хороший прем'єр. Немає причин для його заміни" - Карл Більдт

Відповідаючи на питання видання, Карл Більдт також заявив, що не збирається працювати в Кабінеті міністрів України, а інформація про нібито можливе його призначення на посаду глави уряду в Києві, поширена раніше низкою ЗМІ, є звичайною «качкою».

«В України дуже хороший прем'єр. Немає причин для його заміни», - написав шведський політик.