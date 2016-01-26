"В України дуже хороший прем'єр. Немає причин для його заміни" - Карл Більдт
19:06, 26 січня 2016Політика
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Арсеній Яценюк є хорошим прем'єр-міністром, і причини для його заміни відсутні, написав в електронному листі виданню Dagens Nyheter колишній прем'єр і екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт у вівторок, 26 січня.
Карл Більдт / УНІАН
Відповідаючи на питання видання, Карл Більдт також заявив, що не збирається працювати в Кабінеті міністрів України, а інформація про нібито можливе його призначення на посаду глави уряду в Києві, поширена раніше низкою ЗМІ, є звичайною «качкою».
«В України дуже хороший прем'єр. Немає причин для його заміни», - написав шведський політик.
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