Новий лідер кримського ЄЦ чекає появи "дуже серйозних людей"

Голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат Верховної Ради Криму Сергій КУНІЦИН обраний лідером Кримської організації партії «Єдиний Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, С.КУНІЦИНА було обрано сьогодні в Сімферополі делегатами конференції кримської парторганізації.

Голова «Єдиного Центру», народний депутат України Ігор КРІЛЬ повідомив, що кандидатуру С.КУНІЦИНА запропонувала президія партії. І.КРІЛЬ висловив упевненість, що в Криму буде сформована сильна партійна структура.

С.КУНІЦИН зі свого боку зазначив, що прийняв згоду очолити «ЄЦ» у Криму «після довгих роздумів, порад». За словами глави адміністрації Севастополя, в «Єдиному Центрі» йому імпонує зваженість у підходах до гострих політичних питань. «В першу чергу мене привертає об`єднувальна місія нової сили», - сказав С.КУНІЦИН.

С.КУНІЦИН, який представляє Народно-демократичну партії, зазначив, що розвиток подій у країні практично не залишає НДП «шансів на самостійне політичне плавання», проте народні демократи не збираються перефарбовуватися ні в оранжевий, ні в біло-блакитний колір. С.КУНІЦИН зазначив, що співпраця з партією "нової генерації" - з "ЄЦ" - є найбільш доцільною. «Процес об`єднання НДП з новою політичною амбітною партією в особі «Єдиного центру» ми розглядаємо не як пораженську позицію (народних демократів – УНІАН), а як природне продовження політичних традицій демократів», - сказав С.КУНІЦИН.

Він висловив упевненість, що найближчим часом в «ЄЦ» з`являться «дуже серйозні люди». «Вони вже, власне, позначаються», - сказав С.КУНІЦИН. При цьому він зазначив, що ці люди усвідомлюють, «те, що сьогодні відбувається, призведе як мінімум до розколу України на Захід і Схід, а як максимум - до втрати державності», і спробують цього не допустити.