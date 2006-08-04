В Євпаторії пограбували Олександру Кужель

Жертвою вуличних злодіїв в Євпаторії стала відомий політичний діяч, президент громадської організації «Незалежний аналітичний центр» Олександра Кужель. Про це повідомила сьогодні газета «Огляд кримських справ».

За даними міліції, невстановлені злочинці на перехресті вулиць Фрунзе і Горького в Євпаторії викрали у громадянки Кужель мобільний телефон марки «Sony-Ericsson» К -7501 в корпусі чорного кольору, вартістю близько 3000 гривень з карткою оператора «UMC».

У Євпаторії Кужель проводила «круглий стіл», в ході якого презентувала нову модель прозорої і відкритої процедури землевідведення і землекористування, упровадження якої готовий профінансувати один з фондів США.

"Обозреватель" з посиланням на "Новий Регіон"