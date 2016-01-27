КС 29 січня почне розгляд справи щодо тлумачення поняття у Конституції про "наступну чергову сесію Ради"

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, о 14.00 розпочнеться розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради", яке міститься у ст. 155 Конституції (письмове слухання).

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим. Нинішня сесія, яка для ухвалення змін до Конституції є наступною, має закінчитися 29 січня 2016 року, згідно зі зміненим депутатами календарним планом.

20 січня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення ст. 155 Конституції "на наступній черговій сесії Верховної Ради" в контексті ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

У тексті конституційного подання, розміщеному на сайті КС, зазначається, що є "неоднозначне розуміння цієї норми". Як зазначається у документі, ст. 155 Конституції передбачено, що попередньо схвалені зміни до Конституції України вважаються прийнятими, якщо «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» за законопроект проголосувало не менше як дві третини від конституційного складу ВР, тобто 300 голосами.

Разом з тим у поданні сказано: "Через обмеження у часі щодо виконання необхідних процедур для остаточного схвалення проекту закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2217а може скластися ситуація, коли законопроект може бути не розглянутий протягом третьої сесії ВР".

Депутати хочуть, щоб КС розтлумачив, чи йдеться про наступну за номером сесію ВР, чи "мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради".

Депутати просять Конституційний суд розглянути це подання як невідкладне. Серед підписантів подання, зокрема, депутати із фракції "Блок Петра Порошенка": Руслан Князевич, Сергій Березенко, Ірина Фріз, тарас Кутовий, Дмитро Андрієвський, Марія Іонова, Ігор Гринів; з фракції «Народний фронт» - Леонід Ємець, Тетяна Чорновол, Антон Геращенко; з групи «Воля народу» - Олександр Онищенко.