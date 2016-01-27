Порошенко закликав внести технічні зміни до закону про заочне правосуддя, щоб покарати винних за жертви на Майдані

Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент закликав ВР внести технічні зміни до закону про заочне правосуддя, щоб покарати винних за жертви на Майдані», - зазначив він.

Згодом у прес-службі додали, що Порошенко закликав народних депутатів підтримати технічні зміни до Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини", який був ухвалений у жовтні 2014 року.

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Під час зустрічі із керівниками парламентських фракцій та депутатських груп глава держави заявив: "Ті, хто втік до Російської Федерації - країни-агресора, з тих чи інших обставин не був включений до розшуку Інтерполу. Таким чином через ці технічні механізми отримали індульгенцію від справедливого покарання за скоєння злочину".

Порошенко звернувся до присутніх на зустрічі і закликав підтримати запропоновані зміни задля притягнення винних до відповідальності. "Внесення змін технічних до Закону про заочне правосуддя дає можливість відновлення справедливості", - наголосив президент.

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Він також підкреслив, що зібрані слідчими органами України та прокуратурою докази мають бути негайно передані до суду. "Через прозорий механізм судового процесу злочинці, в тому числі винні за безневинні жертви на Майдані, мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив глава держави.